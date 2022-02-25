В МОК призвали отказаться от флагов и гимнов РФ и Белоруссии

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в соответствии с которым российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, запрещается использовать гимн России, национальные эмблемы или символы. При этом Белоруссия под санкции не попадала.