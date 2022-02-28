МОК выступил за проведение соревнований без российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщается на сайте организации.
МОК рекомендовал лишить права выступать на международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. Исполком организации мотивировал данную рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности глобальных спортивных соревнований и безопасности их участников.