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28 февраля

МОК выступил за проведение соревнований без российских и белорусских атлетов

Lenta.ruиещё 36

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Об этом сообщается на сайте организации.

МОК выступил за проведение соревнований без российских атлетов
Фото: ReutersReuters

МОК рекомендовал лишить права выступать на международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. Исполком организации мотивировал данную рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности глобальных спортивных соревнований и безопасности их участников.

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