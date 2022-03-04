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6 часов назад

Гимнастов из России отстранили от международных соревнований

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 18

Международная федерация гимнастики (ФИГ) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 4 марта.

Гимнастов из России отстранили от международных соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— ФИГ хотела бы подчеркнуть, что решение об этих исключительных и экстренных мерах принимается с учетом вышеупомянутых чрезвычайных обстоятельств. Они представляют собой превентивные меры, направленные на сохранение целостности гимнастики, безопасность и неприкосновенность членов и всех спортсменов и участников, а также на борьбу со всеми формами насилия и спортивной несправедливости, — говорится в сообщении.

При этом мера не распространяется на граждан двух стран, являющихся членами исполкома или технических комитетов федерации. Организация продолжит внимательно наблюдать за ситуацией, отмечается на сайте ФИГ.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Уточняется, что причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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