Гимнастов из России отстранили от международных соревнований

— ФИГ хотела бы подчеркнуть, что решение об этих исключительных и экстренных мерах принимается с учетом вышеупомянутых чрезвычайных обстоятельств. Они представляют собой превентивные меры, направленные на сохранение целостности гимнастики, безопасность и неприкосновенность членов и всех спортсменов и участников, а также на борьбу со всеми формами насилия и спортивной несправедливости, — говорится в сообщении.