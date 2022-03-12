FISU запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации

Руководящий комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

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От международных соревнований также отстранены спортсмены из Белоруссии. Данное решение будет действовать как минимум до конца 2022 года. Таким образом, россияне и белорусы не смогут принять участие в летней Универсиаде, которая продет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля.

Ранее были отменены два студенческих чемпионата мира в России (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске. Также руководящий комитет подтвердил, что Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, запланированные на 2022 год, больше не будут проводиться в России.