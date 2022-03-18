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18 марта

Чужой среди своих: трансгендер выиграл женский чемпионат по плаванию в США

Мир24Мир24

Победа, которая обрадовала далеко не всех. Впервые в истории США победительницей национального чемпионата стал мужчина. Спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин рассказал, как такое возможно.

Чужой среди своих: трансгендер выиграл женский чемпионат по плаванию в США
Фото: Мир24Мир24

Для многих американцев теперь нет различий по половому признаку. Там настало время трансгендеров. Ее зовут Лиа Томас. По факту мужчина, однако этот человек соревнуется среди женщин. Пловец-трансгендер впервые выиграл чемпионат США.

Лиа Томас быстрее всех проплыла 500 ярдов вольным стилем. Интересно, что соперницы у мужчины в купальнике были самые маститые. Например, Эмма Уэянт, которая в итоге показала второй результат. А ведь на Олимпиаде 2020 года в Токио она взяла серебро. Сегодня Эмма отстала почти на две секунды.

Превратиться в тетю Уилл Томас решил три года назад. Именно тогда он в последний раз вышел на старт в соревнованиях мужчин. Уилл всегда был аутсайдером и не входил в число даже 400 лучших пловцов страны. Победы пришли, когда он стал Лией. При этом операции по смене пола не делал, а всего лишь объявил себя женщиной.

Такому повороту событий рады далеко не все. В некоторых штатах Томасу все-таки запрещено выходить на старт, а в начале недели была создана петиция, которую подписали пять с половиной тысяч спортсменов и тренеров.

«Спорт с разделением по половому признаку необходим, чтобы обеспечить женщинам – половине населения Земли – равные возможности для соревнований. Мы не должны учить наших дочерей быть неудачниками», – говорится в тексте петиции.

Что важно: Лиа Томас 22 года. Для мужчины это период полового созревания, а значит, повышенного уровня тестостерона. Согласно исследованиям, сейчас его превосходство над женщинами может достигать 50%. Добавьте к этому размах рук, размер стопы и мышечную массу – вот вам и новая чемпионка США.

Международный олимпийский комитет закрывает глаза на трансгендерных спортсменов. А это значит, Лиа Томас уже сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Уилл Томас,Дмитрий Калугин,
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