Чужой среди своих: трансгендер выиграл женский чемпионат по плаванию в США

Победа, которая обрадовала далеко не всех. Впервые в истории США победительницей национального чемпионата стал мужчина. Спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин рассказал, как такое возможно.
Для многих американцев теперь нет различий по половому признаку. Там настало время трансгендеров. Ее зовут Лиа Томас. По факту мужчина, однако этот человек соревнуется среди женщин. Пловец-трансгендер впервые выиграл чемпионат США.
Лиа Томас быстрее всех проплыла 500 ярдов вольным стилем. Интересно, что соперницы у мужчины в купальнике были самые маститые. Например, Эмма Уэянт, которая в итоге показала второй результат. А ведь на Олимпиаде 2020 года в Токио она взяла серебро. Сегодня Эмма отстала почти на две секунды.
Превратиться в тетю Уилл Томас решил три года назад. Именно тогда он в последний раз вышел на старт в соревнованиях мужчин. Уилл всегда был аутсайдером и не входил в число даже 400 лучших пловцов страны. Победы пришли, когда он стал Лией. При этом операции по смене пола не делал, а всего лишь объявил себя женщиной.
Такому повороту событий рады далеко не все. В некоторых штатах Томасу все-таки запрещено выходить на старт, а в начале недели была создана петиция, которую подписали пять с половиной тысяч спортсменов и тренеров.
«Спорт с разделением по половому признаку необходим, чтобы обеспечить женщинам – половине населения Земли – равные возможности для соревнований. Мы не должны учить наших дочерей быть неудачниками», – говорится в тексте петиции.
Что важно: Лиа Томас 22 года. Для мужчины это период полового созревания, а значит, повышенного уровня тестостерона. Согласно исследованиям, сейчас его превосходство над женщинами может достигать 50%. Добавьте к этому размах рук, размер стопы и мышечную массу – вот вам и новая чемпионка США.
Международный олимпийский комитет закрывает глаза на трансгендерных спортсменов. А это значит, Лиа Томас уже сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.