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1 час назад

Николай Долгополов: Российских спортсменов решили утопить

Российская ГазетаРоссийская Газета

Началось невиданное тотальное преследование лучших и наиболее смелых представителей державы. И за что - за публично высказанную поддержку политике нами же выбранного президента. Это кажется нонсенсом, но все это уже есть и осуществляется так же жесточайше, как и беспринципно.

Эксперт: Российских спортсменов решили утопить
Фото: ТАССТАСС

Британская фирма "Спидо", выпускающая экипировку для пловцов, из своей штаб-квартиры в Ноттингеме ухитрилась добраться до двукратного чемпиона Олимпиады-2020 Евгения Рылова. У себя дома, в Москве, Рылов вместе с 200 тысячами единомышленников пришел в Лужники на митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. И британцы мгновенно разорвали спонсорский контракт. Плевать на контракт. Тут иное. Нам что, приказывают вести себя в своем Отечестве так, как хочется британским эксцентрикам? Но это же грубое вмешательство в жизнь граждан другого государства. Что бы сказали британцы, если бы такое проделали с любым их, пусть, в отличие от Рылова, совершенно неизвестным человеком с улицы?

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У развернутой травли и другая сторона. Тут спортсмена публично лишают честно заработанных прав. Гроссмейстер Сергей Карякин, лучший российский шахматист последних лет, выразил в соцсетях поддержку Путину. Кому, как не Карякину, уроженцу Крыма, знать о творившемся на Украине.

Но какое отношение к этому имеет Международная шахматная федерация? Где найти хоть какие-то нити, следы пересечения личного письма Карякина с организацией, чей лозунг Gens Una Sumus - "Мы одна семья". Но почему тогда комиссия по этике ФИДЕ отлучает Карякина от соревнований на полгода? Ничего себе, единая семейка, где лучшим своим сыновьям не дают возможности участвовать в международных состязаниях.

Нам пытаются диктовать, что делать в собственной стране

И тут твердость, хорошо бы она была доведена и до победного эндшпиля, проявила Федерация шахмат России и ее глава Андрей Филатов, назвавшие отстранение "иезуитским". Дано обещание бороться за шахматиста. А президента ФИДЕ Аркадия Дворковича попросили "взять ситуацию под личный контроль". Тоже понятно. Уж где, как не в ФИДЕ, отстаивать нам права членов единой семьи.

Какая же пошла травля. Нас что, хотят всех до единого накрыть колпаком? Точно не выйдет.

Летние виды спорта,Николай Долгополов,Андрей Филатов,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,Владимир Путин,ФИДЕ,
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