Пловец Рылов пропустит чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в знак поддержки отстраненных спортсменов. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ экстремистской организации).

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"В связи со сложившейся ситуацией в мире я бы хотел сделать заявление. В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом, - написал Рылов. - Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов".

"Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей", - добавил спортсмен.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине, которая прошла с 4 по 13 марта.

8 марта бюро Международной федерации плавания (FINA) подтвердило, что по-прежнему выступает против полного запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах, они могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов. Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.