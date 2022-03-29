Российских пловцов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала трех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.
FINA объявила об отстранении Артема Лобузова, Александры Соколовой и Артема Подьякова. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021-го. Срок наказания составит четыре года.
Лобузов — бронзовый призер чемпионата Европы на короткой воде и обладатель серебра на чемпионате мира-2013 в эстафетах. Кроме того, он принимал участие в Олимпиаде в Лондоне.
23 марта FINA отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии. Тогда же стало известно о решении организации лишить Россию права проведения чемпионата мира в 2022 году. Изначально турнир должен был пройти в Казани.