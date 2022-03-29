Российских пловцов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала трех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

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FINA объявила об отстранении Артема Лобузова, Александры Соколовой и Артема Подьякова. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021-го. Срок наказания составит четыре года.

Лобузов — бронзовый призер чемпионата Европы на короткой воде и обладатель серебра на чемпионате мира-2013 в эстафетах. Кроме того, он принимал участие в Олимпиаде в Лондоне.