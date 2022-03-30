Российским спортсменам назвали условие для допуска на соревнования в Великобританию

"Мы действительно обратились к властям с просьбой касательно отдельных спортсменов из России и Беларуси, которые хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, они должны быть независимы и нейтральны. Мы хотим получить подтверждение этого в письменном заявлении, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси", — цитирует Хаддлстона Sky News.