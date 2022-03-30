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1 час назад

Российские спортсмены должны отказаться от поддержки Путина, чтобы попасть в Великобританию

Газета.RuГазета.Ru

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, которые будут проведены на территории страны.

Российским спортсменам назвали условие для допуска на соревнования в Великобританию
Фото: ТАССТАСС

"Мы действительно обратились к властям с просьбой касательно отдельных спортсменов из России и Беларуси, которые хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, они должны быть независимы и нейтральны. Мы хотим получить подтверждение этого в письменном заявлении, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси", — цитирует Хаддлстона Sky News.

Также Хаддлстон подчеркнул, если отдельные спортивные организации запретят отечественным спортсменам участвовать, то Министерство Великобритании поддержит это решение.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого многие международные спортивные организации приняли решение об отстранении отечественных спортсменов. В нейтральном статусе выступает лишь малая часть отечественных спортсменов.

Ранее бывший чешский футболист Антонин Кински поддержал отстраненных российских спортсменов.

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