«Я сломалась». Российская гимнастка завершила карьеру в 20 лет

Призер чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике Елена Еремина в своем Telegram объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 20 лет.

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Такое решение Еремина приняла из-за проблем со здоровьем, в 2018 году она перенесла операцию на позвоночник.

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— Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить. Заканчиваю по причине здоровья.

Я хотела дальше продолжать, были цели, желания и амбиции. Хотела достичь большего. Мой организм уже не мог терпеть постоянные боли во всем теле, терпеть их каждый день, жить на обезболивающих препаратах. Моральное здоровье тоже было не из лучших.

Да, я перенесла операцию на позвоночник 12 февраля 2018 года (замена межпозвоночного диска и стабилизация позвонков L3-L4), которая повлияла на мою карьеру и дальнейшую гимнастическую жизнь. Я продолжила заниматься. Было очень долгое и тяжелое восстановление. Я буквально набирала спортивную форму с нуля. Это было самое трудное время в моей жизни. Я преодолевала саму себя каждый день.

Помимо спины, травм было много — это большой спорт — некоторые впоследствии послеоперационного и пубертатного периода давали о себе знать все это время. Это не останавливало меня продолжать заниматься и ставить цели. Но полгода назад я поняла, что мои ресурсы организма закончились и он больше не может справляться с нагрузкой и терпеть боль. Я приходила в зал, чтобы потерпеть, а не улучшать свою программу, из-за боли — у меня пропадало желание что-то делать. Ментально я сломалась. Я выгорела. Я не понимала, для чего я это делаю. Я понимала, что боль в спине не уйдет, как бы я этого ни хотела. Для обычной жизни у меня спина не болит после операции, но для профессионального спорта это слишком большое вмешательство для организма, плюс проблемы со здоровьем у меня были всегда, — написала Еремина.