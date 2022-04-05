Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
33 минуты назад

Российскую семикратную чемпионку мира по шашкам исключили из мирового рейтинга

Газета.Ru

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина была исключена из мирового рейтинга. Об этом заявил ТАСС вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.

Российскую семикратную чемпионку мира исключили из мирового рейтинга
Фото: https://mecz21.warcaby.pl/day-5/https://mecz21.warcaby.pl/day-5/

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — сказал Черток.

Помимо того, что россиянка не сможет принимать участие в международных соревнованиях, ее имя и фамилия были удалены с официального сайта Всемирной федерации шашек (FMJD). Напомним, что организация ранее приостановила членство федераций России и Белоруссии и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Польша требует исключить Россию из МОК и международных федераций.

Летние виды спорта,Петр Глиньский,Совет Европы,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители