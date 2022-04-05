Российскую семикратную чемпионку мира исключили из мирового рейтинга

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина была исключена из мирового рейтинга. Об этом заявил ТАСС вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — сказал Черток.

Помимо того, что россиянка не сможет принимать участие в международных соревнованиях, ее имя и фамилия были удалены с официального сайта Всемирной федерации шашек (FMJD). Напомним, что организация ранее приостановила членство федераций России и Белоруссии и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.