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2 часа назад

Российскую семикратную чемпионку мира исключили из мирового рейтинга

Вероника Полынина

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга.

Российскую семикратную чемпионку исключили из мирового рейтинга
Фото: mecz21.warcaby.pl/day-5/mecz21.warcaby.pl/day-5/

Вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной РФ Юрий Черток сообщил ТАСС, что Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях, исключили из мирового рейтинга, ее имя исчезло со страниц официальных ресурсов Всемирной федерации шашек (FMJD).

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», - заявил Черток.

По его словам, Павлицкий лично убрал имя Тансыккужиной с сайта федерации, так как он обладает правами администрирования. Работу над рейтингом, из которого Тансыккужина исчезла, тоже ведет лично Павлицкий, заявил Черток.

При этом другие российские спортсмены остались в мировом рейтинге. Александр Георгиев лидирует у мужчин, Ольга Федорович занимает третью строчку.

Персональные санкции к Тансыккужиной были применены за публичное высказывание о событиях на Украине.

Ранее Всемирная федерация шашек приостановила членство национальных федераций России и Белоруссии и запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

Летние виды спорта,Ольга Федорович,Петр Глиньский,Александр Георгиев,Совет Европы,
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