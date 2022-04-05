Российскую семикратную чемпионку исключили из мирового рейтинга

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга.

Фото: mecz21.warcaby.pl/day-5/ mecz21.warcaby.pl/day-5/

Вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной РФ Юрий Черток сообщил ТАСС, что Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях, исключили из мирового рейтинга, ее имя исчезло со страниц официальных ресурсов Всемирной федерации шашек (FMJD).

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», - заявил Черток.

По его словам, Павлицкий лично убрал имя Тансыккужиной с сайта федерации, так как он обладает правами администрирования. Работу над рейтингом, из которого Тансыккужина исчезла, тоже ведет лично Павлицкий, заявил Черток.

При этом другие российские спортсмены остались в мировом рейтинге. Александр Георгиев лидирует у мужчин, Ольга Федорович занимает третью строчку.

Персональные санкции к Тансыккужиной были применены за публичное высказывание о событиях на Украине.