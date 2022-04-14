Чемпион ОИ Лесун отказался выступать за сборную России

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отказался представлять Россию на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Сказать, что я шокирован – это ничего не сказать. Я понимаю, что мир никогда не будет прежним», — передает слова спортсмена «Би-би-си».
Лесун родился в белорусском Борисове и до 2008 года представлял именно эту страну на международных соревнованиях. После игр в Пекине он стал выступать за Россию. Пятиборец объяснял, что в Белоруссии ему запрещали соревноваться, объясняя это проблемами со здоровьем, а также тем, что тренер национальной команды продвигал своего ученика.
В итоге Лесун, выступая за сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, стал обладателем золота в пятиборье. На Играх в Лондоне он занял четвертое место.
Ранее сообщалось, что три бывшие российские биатлонистки исключены из состава сборной Украины.