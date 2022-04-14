Чемпион ОИ Лесун отказался выступать за сборную России

«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Сказать, что я шокирован – это ничего не сказать. Я понимаю, что мир никогда не будет прежним», — передает слова спортсмена «Би-би-си».