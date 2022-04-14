Олимпийский чемпион Лесун отказался выступать за Россию

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что из-за ситуации на Украине больше не собирается представлять Россию на соревнованиях. Об этом пишет «Газета.ru».
По словам Лесуна, сейчас он ушел со всех спортивных постов.
«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Сказать, что я шокирован – это ничего не сказать», - заявил он.
Олимпийский чемпион констатировал, что для него «мир никогда не будет прежним».
Лесун до 2008 года представлял на международных соревнованиях Белоруссию, однако затем сменил спортивное гражданство из-за недовольства действиями тренерского состава. Выступая за сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, он обладателем золота в пятиборье. На Играх в Лондоне занял четвертое место.
При этом олимпийский чемпион 2016 года ранее жестко раскритиковал зарплаты российских футболистов и большой общественный интерес к игрокам. Он отметил, что получаемые российскими футболистами зарплаты не соответствуют их уровню игры, и высказал мнение, что к «стенке бы всех за такие деньги».