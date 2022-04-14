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3 часа назад

Олимпийский чемпион Лесун отказался выступать за Россию

Алиса Селезнёва

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что из-за ситуации на Украине больше не собирается представлять Россию на соревнованиях. Об этом пишет «Газета.ru».

Олимпийский чемпион Лесун отказался выступать за Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лесуна, сейчас он ушел со всех спортивных постов.

«Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Сказать, что я шокирован – это ничего не сказать», - заявил он.

Олимпийский чемпион констатировал, что для него «мир никогда не будет прежним».

Лесун до 2008 года представлял на международных соревнованиях Белоруссию, однако затем сменил спортивное гражданство из-за недовольства действиями тренерского состава. Выступая за сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, он обладателем золота в пятиборье. На Играх в Лондоне занял четвертое место.

При этом олимпийский чемпион 2016 года ранее жестко раскритиковал зарплаты российских футболистов и большой общественный интерес к игрокам. Он отметил, что получаемые российскими футболистами зарплаты не соответствуют их уровню игры, и высказал мнение, что к «стенке бы всех за такие деньги».

Летние виды спорта,Александр Лесун,СБОРНАЯ РОССИИ,
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