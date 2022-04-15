Олимпийский чемпион Лесун высказался об отказе выступать за РФ

«Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать. Например, фраза о том, что "с конца февраля я больше не буду выступать за Россию", построена таким образом, чтобы у любого, кто её прочтёт, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны. Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом», — заявил он.