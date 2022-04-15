Олимпийский чемпион Лесун высказался об отказе выступать за РФ

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун прокомментировал свои слова об отказе выступать за Россию. Как сообщает «Чемпионат.com», в действительности он просто решил завершить свою карьеру, а из-за событий на Украине журналисты связали его слова с политической ситуацией.
Ранее издание BBC сообщило, что Лесун больше не собирается выступать за РФ. Спортсмен объяснил, что действительно говорил с журналисткой BBC в феврале 2022 года, однако когда прочитал вышедшее накануне интервью, то «испытал шок».
«Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать. Например, фраза о том, что "с конца февраля я больше не буду выступать за Россию", построена таким образом, чтобы у любого, кто её прочтёт, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны. Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом», — заявил он.
Лесун подчеркнул, что никогда не будет отзываться о России и о Федерации современного пятиборья плохо. Спортсмен рассказал, что родился и начал заниматься спортом в Белоруссии, однако именно российские тренеры, федерация и специалисты сделали из него чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр.
«Я люблю Россию, люблю и Беларусь, для меня это две родные страны, я их патриот. Я поставил точку в своей карьере спортсмена. Сейчас в моей жизни начинается новый этап. Я не знаю, каким он будет. Но я хотел бы связать своё будущее со спортом, с современным пятиборьем и с Россией», — добавил пятиборец.