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4 часа назад

Олимпийский чемпион Лесун прокомментировал отказ выступать за Россию

Елена Прошина

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун прокомментировал свои слова об отказе выступать за Россию. Как сообщает «Чемпионат.com», в действительности он просто решил завершить свою карьеру, а из-за событий на Украине журналисты связали его слова с политической ситуацией.

Олимпийский чемпион Лесун высказался об отказе выступать за РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание BBC сообщило, что Лесун больше не собирается выступать за РФ. Спортсмен объяснил, что действительно говорил с журналисткой BBC в феврале 2022 года, однако когда прочитал вышедшее накануне интервью, то «испытал шок».

«Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать. Например, фраза о том, что "с конца февраля я больше не буду выступать за Россию", построена таким образом, чтобы у любого, кто её прочтёт, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны. Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом», — заявил он.

Лесун подчеркнул, что никогда не будет отзываться о России и о Федерации современного пятиборья плохо. Спортсмен рассказал, что родился и начал заниматься спортом в Белоруссии, однако именно российские тренеры, федерация и специалисты сделали из него чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр.

«Я люблю Россию, люблю и Беларусь, для меня это две родные страны, я их патриот. Я поставил точку в своей карьере спортсмена. Сейчас в моей жизни начинается новый этап. Я не знаю, каким он будет. Но я хотел бы связать своё будущее со спортом, с современным пятиборьем и с Россией», — добавил пятиборец.

Летние виды спорта,Александр Лесун,СБОРНАЯ РОССИИ,
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