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5 часов назад

Навка предложила российским спортсменам альтернативу западных соревнований

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о перспективах российских спортсменов продолжить участие в международных соревнованиях и предложила обратить внимание на Азию.

Навка назвала альтернативу западным соревнованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если наши спортивные федерации и спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут. В конце концов, жизнь продолжается: нужно учиться, трудиться, созидать, любить и прощать. Все это заложено в русском человеке и присуще русской культуре, и нас, скажем так, пальцем не раздавишь", — передает слова Навки "Матч ТВ".

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований. Лишь небольшая часть российских спортсменов смогла продолжить выступление на международной арене в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России выделит почти 2 миллиарда рублей на поддержку спортивных федераций в 2022-2023 годах.

Летние виды спорта,Фигурное катание,Татьяна Навка,
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