Навка назвала альтернативу западным соревнованиям

"Если наши спортивные федерации и спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут. В конце концов, жизнь продолжается: нужно учиться, трудиться, созидать, любить и прощать. Все это заложено в русском человеке и присуще русской культуре, и нас, скажем так, пальцем не раздавишь", — передает слова Навки "Матч ТВ".