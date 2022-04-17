Саблист Тюлюков стал чемпионом России по фехтованию

Саблист Кирилл Тюлюков победил Василия Ширшова со счетом 15:10 в финале открытого чемпионата России по фехтованию. Соревнования проходили в воскресенье на федеральной территории Сириус.

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Тюлюков представляет Нижегородскую область, Ширшов - Москву. Бронзовыми призерами стали Алексей Дадаев из Новосибирской области и Александр Трушанков из Санкт-Петербурга.

Тюлюкову 21 год, он является чемпионом мира среди юниоров 2021 года.