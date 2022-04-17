Гимнаст Нагорный выиграл чемпионат России в опорном прыжке

Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный в воскресенье занял первое место на чемпионате России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Казани.
Результат победителя составил 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).
Нагорный на Играх в Токио также выиграл бронзовые награды в личном многоборье и упражнении на перекладине. На его счету серебряная медаль в командном многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Нагорный трижды становился чемпионом мира и восемь раз побеждал на европейских первенствах.
Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится в воскресенье.