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1 час назад

FINA отстранила Рылова на девять месяцев после посещения концерта в «Лужниках»

Матч ТВиещё 20

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен от соревнований на девять месяцев после посещения мероприятия в «Лужниках», сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Олимпийского чемпиона Рылова отстранили от соревнований
Фото: ReutersReuters

Бюро FINA вынесло решение отстранить 25-летнего россиянина от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных под эгидой FINA, включая любые международные соревнования в календаре FINA World Aquatic.

Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года.

18 марта в «Лужниках» состоялся концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,
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