Олимпийского чемпиона Рылова отстранили от соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен от соревнований на девять месяцев после посещения мероприятия в «Лужниках», сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

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Бюро FINA вынесло решение отстранить 25-летнего россиянина от участия во всех соревнованиях и мероприятиях, организованных под эгидой FINA, включая любые международные соревнования в календаре FINA World Aquatic.

Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года.