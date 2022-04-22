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2 часа назад

Пловца Рылова отстранили от соревнований под эгидой FINA

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен на 9 месяцев от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Как сообщает РИА Новости, причиной стало посещение митинга-концерта в московских «Лужниках».

Рылова отстранили от соревнований за участие в митинг-концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что дисциплинарная комиссия FINA открыла дело в отношении россиянина за участие в праздничном мероприятии, которое состоялось 18 марта в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявляла, что возьмет на себя защиту интересов Рылова в этом деле.

«Бюро FINA приняло к сведению решение дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев после присутствия и поведения Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве. Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля», — говорится в сообщении.

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Напомним, что страны Запада уже «наказывали» артистов, которые решили выступить в поддержку присоединения Крыма к России на концерте в Москве. Так, в конце марта Министр культуры Латвии Наури Пунтулис предложил запретить въезд в республику более 20 российским артистам. В список нежелательных персон для выступлений в Латвии должны вошли Полина Гагарина, Сергей Жуков, Тимати, Николай Расторгуев и другие.

Летние виды спорта,Евгений Рылов,Тимати,Сергей Жуков,Николай Расторгуев,Полина Гагарина,
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