Рылова отстранили от соревнований за участие в митинг-концерте

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отстранен на 9 месяцев от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Как сообщает РИА Новости, причиной стало посещение митинга-концерта в московских «Лужниках».

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Напомним, что дисциплинарная комиссия FINA открыла дело в отношении россиянина за участие в праздничном мероприятии, которое состоялось 18 марта в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Всероссийская федерация плавания (ВФП) заявляла, что возьмет на себя защиту интересов Рылова в этом деле.

«Бюро FINA приняло к сведению решение дисциплинарной комиссии FINA отстранить Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая любые международные соревнования, включенные в календарь FINA, сроком на девять месяцев после присутствия и поведения Рылова на мероприятии, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве. Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля», — говорится в сообщении.