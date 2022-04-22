Британскому снукеристу запретили использовать украинский флаг на ЧМ

Британскому снукеристу Джеку Лисовски не разрешили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира в английском Шеффилде. Как сообщает Sports.ru, организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве «политической платформы».
«Здесь все согласны с поддержкой Украины. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка — украинец, мой отец был там. Мне очень грустно от того, что там происходит», — заявил Лисовски.
В свою очередь, в World Snooker Tour (WST) заявили, что, будучи международным организатором, они всегда придерживаются политики нейтралитета.
«В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы», — подчеркнули в WST.