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2 часа назад

Британскому снукеристу запретили использовать украинский флаг на ЧМ

Елена Прошина

Британскому снукеристу Джеку Лисовски не разрешили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира в английском Шеффилде. Как сообщает Sports.ru, организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве «политической платформы».

Британскому снукеристу запретили использовать украинский флаг на ЧМ
Фото: ReutersReuters

«Здесь все согласны с поддержкой Украины. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка — украинец, мой отец был там. Мне очень грустно от того, что там происходит», — заявил Лисовски.

В свою очередь, в World Snooker Tour (WST) заявили, что, будучи международным организатором, они всегда придерживаются политики нейтралитета.

«В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы», — подчеркнули в WST.

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