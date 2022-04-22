Британскому снукеристу запретили использовать украинский флаг на ЧМ

«Здесь все согласны с поддержкой Украины. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка — украинец, мой отец был там. Мне очень грустно от того, что там происходит», — заявил Лисовски.