Золото российских пловцов отдадут американцам

Российскую команду пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).
«В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», - сказано в заявлении федерации.
Таким образом золото чемпионата мира 2016 года получит сборная США.
Шесть лет назад мужская сборная России (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных) завоевала золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.
Антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA) на четыре года дисквалифицировала российского пловца Артема Лобузова за употребление допинга. Лобузову предложили вернуть медаль. Сегодня стало известно, что FINA намерена наказать и остальных пловцов.
Ранее пловец Евгений Рылов прокомментировал отстранение на 9 месяцев, наложенное на него FINA.