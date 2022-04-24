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1 час назад

Золото российских пловцов отдадут американцам

Елена Прошина

Российскую команду пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).

Золото российских пловцов отдадут американцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», - сказано в заявлении федерации.

Таким образом золото чемпионата мира 2016 года получит сборная США.

Шесть лет назад мужская сборная России (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных) завоевала золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.

Антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA) на четыре года дисквалифицировала российского пловца Артема Лобузова за употребление допинга. Лобузову предложили вернуть медаль. Сегодня стало известно, что FINA намерена наказать и остальных пловцов.

Ранее пловец Евгений Рылов прокомментировал отстранение на 9 месяцев, наложенное на него FINA.

Летние виды спорта,Михаил Вековищев,Михаил Довгалюк,Артем Лобузов,Александр Красных,Евгений Рылов,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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