Золото российских пловцов отдадут американцам

Российскую команду пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA).

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«В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», - сказано в заявлении федерации.

Таким образом золото чемпионата мира 2016 года получит сборная США.

Шесть лет назад мужская сборная России (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных) завоевала золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.

Антидопинговая комиссия Международной федерации плавания (FINA) на четыре года дисквалифицировала российского пловца Артема Лобузова за употребление допинга. Лобузову предложили вернуть медаль. Сегодня стало известно, что FINA намерена наказать и остальных пловцов.