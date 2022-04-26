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1 час назад

FINA начала внутреннюю проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России

Матч ТВиещё 12

Международная федерация плавания (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в чемпионате России, который проходит в Казани.

FINA начала проверку из-за участия Рылова в чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рылов был отстранен на девять месяцев по итогам дисциплинарного разбирательства FINA из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках». FINA объявила, что Рылов не сможет участвовать в чемпионате России, но имеет права стартовать в соревнованиях, которые проводятся не под эгидой FINA. На пресс-конференции, посвященной чемпионату России президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что «чемпионат проходит по плану федерации. Он естественно проходит по правилам FINA, но особого разрешения на его проведения не требуется, поэтому для нас совершенно ясно, что даже при этом отстранении Евгений Рылов может на нем выступить без каких-либо специальных разрешений».

«FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут объявлены в надлежащее время», — сообщили в FINA «Матч ТВ».

Сам Рылов в понедельник завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине и сказал журналистам следующее: «Приехал без знания того, смогу ли выступать. Может, пришлось бы ехать назад. Вроде все разрешили, но сегодня какие-то новости выпустили, что будут разбираться, я так и не понял… Надеюсь, что все документы пришли, что мне разрешили выступать, и, надеюсь, никаких проблем не будет. Других людей не хотелось бы подставлять, девять месяцев я переживу, все равно крупных стартов пока у сборной не будет».

Летние виды спорта,Евгений Рылов,Владимир Сальников,
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