FINA начала проверку из-за участия Рылова в чемпионате России

Международная федерация плавания (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в чемпионате России, который проходит в Казани.

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Рылов был отстранен на девять месяцев по итогам дисциплинарного разбирательства FINA из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках». FINA объявила, что Рылов не сможет участвовать в чемпионате России, но имеет права стартовать в соревнованиях, которые проводятся не под эгидой FINA. На пресс-конференции, посвященной чемпионату России президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что «чемпионат проходит по плану федерации. Он естественно проходит по правилам FINA, но особого разрешения на его проведения не требуется, поэтому для нас совершенно ясно, что даже при этом отстранении Евгений Рылов может на нем выступить без каких-либо специальных разрешений».

«FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут объявлены в надлежащее время», — сообщили в FINA «Матч ТВ».