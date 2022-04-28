FINA не будет наказывать Рылова из-за участия в чемпионате России

Международная федерация плавания (FINA) не будет вводить дополнительных санкций в отношении российского пловца Евгения Рылова. Федерация проверила участие спортсмена в чемпионате России, который проходит в Казани с 24 по 29 апреля, и признала это правомерным.

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Вопросы с участием Рылова в российских турнирах возникли после того, как пловца отстранили от всех международных соревнованиях под эгидой FINA из-за концерт-митинга 18 марта. На мероприятии, посвященном дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, присутствовал Рылов.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России по плаванию и не будет предпринимать никаких дальнейших действий», – приводит заявление FINA «Матч ТВ».

Сейчас пловцы из России и Белоруссии не могут принимать участие в международных соревнованиях по решению FINA из-за ситуации на Украине.