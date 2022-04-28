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2 часа назад

Пловец Костин стал чемпионом России в заплыве на 50 м баттерфляем

ТАСС

Четырехкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Олег Костин завоевал золотую медаль чемпионата России в заплыве на дистанции 50 м баттерфляем. Соревнования проходят в Казани, в четверг было разыграно четыре комплекта наград.

Пловец Костин стал чемпионом России в заплыве на 50 м баттерфляем
Фото: ТАССТАСС

Костин, представляющий Нижегородскую область, показал результат 22,72 секунды. Вторым стал Роман Шевляков из Санкт-Петербурга (23,27 секунды), третьим - Андрей Жилкин из Москвы (23,37). В комплексном плавании на дистанции 400 м чемпионом стал Илья Бородин из Брянской области (4 минуты 9,86 секунды), вторым - представитель Москвы Максим Ступин (4.14,35), третьим - Артем Воробьев из Саратовской области (4.18,30).

В женском заплыве на дистанции 50 м на спине чемпионкой стала Мария Каменева из Калужской области (27,73), второй финишировала Елизавета Агапитова, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (28,35), третьей стала Дарья Васькина из Москвы (28,38). В эстафете 4х100 м вольным стилем чемпионками стали Дарья Устинова, Яна Шакирова, Дарья Татаринова и Александра Быкова из Санкт-Петербурга (3.41), вторыми стали Анна Комарова, Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова и Алиса Захарова из Москвы (3.43,25), третьими - Дарья Трофимова, Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко и Виктория Старостина из Новосибирской области (3.43,69).

Костину 29 лет, он является четырехкратным чемпионом мира в плавании на короткой воде. Также на его счету три золота чемпионатов Европы и победа на Универсиаде 2015 года в эстафете. На чемпионате мира 2019 года он стал серебряным призером.

Чемпионат России в Казани завершится 29 апреля.

Летние виды спорта,Виктория Старостина,Дарья Васькина,Андрей Жилкин,Максим Ступин,Дарья Трофимова,Роман Шевляков,Дарья Муллакаева,Илья Бородин,Артем Воробьев,Дарья Устинова,Олег Костин,Мария Каменева,
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