Гендиректор Универсиады опроверг ее перенос из Екатеринбурга

Генеральный директор Универсиады-2023 Александр Чернов опроверг перенос турнира из Екатеринбурга. Его слова передает «Матч ТВ».

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«Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата», — заявил он.

Чернов подчеркнул, что речи о переносе турнира из России или его отмене не идет.

Ранее в пятницу, 29 апреля, появились данные, что летнюю Универсиаду 2023 года перенесли из России. В сообщении Международной федерации университетского спорта (FISU) было сказано, что организация приостанавливает действие права Екатеринбурга на проведение турнира.