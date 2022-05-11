Рылов объяснил решение не оспаривать отстранение в суде

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал подавать апелляцию на отстранение от соревнований, поскольку рассмотрение дела могло затянуться надолго. Об этом он рассказал в среду ТАСС.

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22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев, причиной послужило участие спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе "Лужники". Спортсмен не стал оспаривать решение.

"Решил не подавать апелляцию, так как процесс может затянуться надолго", - сообщил Рылов.