Рылов объяснил решение не оспаривать отстранение в суде

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не стал подавать апелляцию на отстранение от соревнований, поскольку рассмотрение дела могло затянуться надолго. Об этом он рассказал в среду ТАСС.
22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев, причиной послужило участие спортсмена в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе "Лужники". Спортсмен не стал оспаривать решение.
"Решил не подавать апелляцию, так как процесс может затянуться надолго", - сообщил Рылов.
Российские и белорусские спортсмены до конца 2022 года не могут выступать на соревнованиях FINA из-за ситуации на Украине. Сборная России не выступит на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет летом в Будапеште.