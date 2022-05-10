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28 минут назад

Выступавшая за СССР гимнастка решила участвовать в Олимпиаде-2024 в 49 лет

Lenta.ru

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о желании готовиться к Играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

Выступавшая за СССР гимнастка решила участвовать в Олимпиаде в 49 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

46-летняя Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, заявила, что хорошо обдумала это решение. На момент старта соревнований спортсменке исполнится 49 лет.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

Чусовитина — трехкратная чемпионка мира. Также она становилась победительницей чемпионата Европы и дважды брала золото на Азиатских играх.

Летние виды спорта,Оксана Чусовитина,
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