Федерация спортивной гимнастики России оспорит дисквалификацию за букву Z на форме

Дисквалификация Куляка будет действовать еще полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше, чем на год. Это несправедливо. По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену.