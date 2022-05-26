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35 минут назад

Федерация спортивной гимнастики России оспорит дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме

Sports.ruиещё 1

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подаст апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

Федерация спортивной гимнастики России оспорит дисквалификацию за букву Z на форме
Фото: Sports.ruSports.ru

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего GEF отстранил спортсмена на год.

«Полное решение по Куляку мы получили. Причем год дисквалификации Ване неоднозначный. Решение в отношении него будет действовать и после окончания санкций в отношении российских спортсменов в целом.

Дисквалификация Куляка будет действовать еще полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше, чем на год. Это несправедливо. По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену.

Подадим апелляцию в GEF Appeal Tribunal. По срокам до 7 июня мы должны подать апелляцию. А дальше этот апелляционный трибунал назначит заседание панели, рассмотрение и так далее. Сроков рассмотрения апелляции нет», – сообщил президент ФСГР Василий Титов.

Летние виды спорта,Иван Куляк,Василий Титов,
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