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1 час назад

Федерация конного спорта России обжалует отстранение россиян от соревнований в CAS

ТАССиещё 1

Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы опротестовать решение Международной федерации конного спорта (FEI) отклонить апелляцию на запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФКСР.

Федерация конного спорта РФ обжалует отстранение от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Апелляция была рассмотрена трибуналом FEI 28 апреля. Позиция российской стороны основана на том факте, что запрет на участие в международных соревнованиях является дискриминацией и нарушением устава FEI, ФКСР потребовала отозвать резолюцию бюро, разрешить российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Апелляция ФКСР была отклонена, так как, по мнению представителей трибунала, участие российских спортсменов, лошадей и официальных лиц в международных турнирах во время проведения российской стороной спецоперации на Украине препятствует участию украинских спортсменов, лошадей и официальных лиц в тех же международных турнирах. ФКСР продолжает защищать интересы российских спортсменов и официальных лиц, и планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать решение трибунала FEI", - говорится в заявлении ФКСР.

Также пресс-служба ФКСР сообщила, что FEI не планирует исключать ФКСР из организации и надеется на продолжение сотрудничества в полном объеме. Российские официальные лица могут проходить курсы FEI и поддерживать уровень квалификации, а представители ФКСР принимают участие в спортивном форуме FEI и приглашены на генеральную ассамблею FEI.

3 марта исполком FEI на внеочередном заседании принял решение о полном запрете на проведение международных соревнований под эгидой организации на территории России и Белоруссии до конца 2022 года. Из календаря FEI удалены все международные турниры, запланированные в России и Белоруссии, в том числе и чемпионат Евразии, который должен был пройти в Москве в июле 2022 года.

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