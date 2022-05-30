Федерация конного спорта РФ обжалует отстранение от соревнований

"Апелляция была рассмотрена трибуналом FEI 28 апреля. Позиция российской стороны основана на том факте, что запрет на участие в международных соревнованиях является дискриминацией и нарушением устава FEI, ФКСР потребовала отозвать резолюцию бюро, разрешить российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Апелляция ФКСР была отклонена, так как, по мнению представителей трибунала, участие российских спортсменов, лошадей и официальных лиц в международных турнирах во время проведения российской стороной спецоперации на Украине препятствует участию украинских спортсменов, лошадей и официальных лиц в тех же международных турнирах. ФКСР продолжает защищать интересы российских спортсменов и официальных лиц, и планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы опротестовать решение трибунала FEI", - говорится в заявлении ФКСР.