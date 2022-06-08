Гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на дисквалификацию из-за буквы Z

Российский гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о годичной дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Фото: Федерация гимнастики Италии Федерация гимнастики Италии

"Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год", - сказал Титов.

17 мая дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Куляка на один год с правом подачи апелляции в течение 21 дня. Спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в конце марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Буква Z нанесена на российскую боевую технику, участвующую в спецоперации на Украине, в России проходят акции в поддержку армии страны с использованием символа Z. Также спортсмен должен заплатить штраф в размере $500 и вернуть бронзовую медаль и призовые ($600).