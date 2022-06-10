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1 час назад

Российских гребцов отстранили за нарушение антидопинга

Говорит Москваиещё 1

Ранее WADA подала апелляцию на решение Международной федерации каноэ не наказывать Александра Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик.

Российских гребцов отстранили за нарушение антидопинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Было установлено, что олимпийский чемпион 2012 года Дьяченко принимал запрещённые препараты — тренболон и метенолон. Его дисквалифицировали на четыре года, а все результаты спортсмена с июня 2014 года по конец 2016-го аннулировали.

Параспортсменку Александру Дупик обвиняют в употреблении фуросемида. Её дисквалифицировали на два года с 9 июня 2022-го. Результаты спортсменки с 19 апреля 2014 по 31 декабря 2016-го также аннулируются.

Установлено, что четырёхкратный чемпион мира Николай Липкин употреблял тренболон, метенолон и оксандролон. Его дисквалифицировали на четыре года с аннулированием результатов с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016-го.

Летние виды спорта,Николай Липкин,Александр Дьяченко,Всемирное антидопинговое агентство,
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