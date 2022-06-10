Российских гребцов отстранили за нарушение антидопинга

Ранее WADA подала апелляцию на решение Международной федерации каноэ не наказывать Александра Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик.

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Было установлено, что олимпийский чемпион 2012 года Дьяченко принимал запрещённые препараты — тренболон и метенолон. Его дисквалифицировали на четыре года, а все результаты спортсмена с июня 2014 года по конец 2016-го аннулировали.

Параспортсменку Александру Дупик обвиняют в употреблении фуросемида. Её дисквалифицировали на два года с 9 июня 2022-го. Результаты спортсменки с 19 апреля 2014 по 31 декабря 2016-го также аннулируются.