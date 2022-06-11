Москвичи раскрыли судьбу медведя с закрытия Олимпиады-80

«Их два сделали. Тот, которого выставляли на ВДНХ, никуда не летал. Который летал, повредился при приземлении. Потом его предлагали купить немцы, им отказали. И в итоге, как писали в АиФ, медведя "сожрали крысы"»,



«Никому мишка после приземления действительно не был нужен. Поэтому упал, порвался, провалялся много лет на каких-то задворках ВДНХ, пока не пропал окончательно», — рассказали пользователи.