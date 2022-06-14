Украинский спортсмен принял российское гражданство

Украинский ватерполист Никита Сазонов принял российское гражданство и станет игроком чеховского клуба «Штурм-2002». Об этом рассказала директор училища олимпийского резерва (УОР) Татьяна Подорожная, сообщает «Матч ТВ».
По ее словам, до переезда в Россию Сазонов тренировался в харьковском УОРе, а в конце февраля его команда переехала в Польшу, откуда часть игроков отправилась в Германию, а часть — в Италию.
«Он сам добрался до Белоруссии, потом пересек российскую границу. Пришел в училище — его взяли. Одна из сотрудниц стала временным опекуном, потому что тогда не знали, живы его родители или нет», — рассказала Подорожная.
Директор училища отметила, что в результате его родителей удалось найти — они «живы и здоровы».