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50 минут назад

Украинский спортсмен принял российское гражданство

Елена Прошина

Украинский ватерполист Никита Сазонов принял российское гражданство и станет игроком чеховского клуба «Штурм-2002». Об этом рассказала директор училища олимпийского резерва (УОР) Татьяна Подорожная, сообщает «Матч ТВ».

Украинский спортсмен принял российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, до переезда в Россию Сазонов тренировался в харьковском УОРе, а в конце февраля его команда переехала в Польшу, откуда часть игроков отправилась в Германию, а часть — в Италию.

«Он сам добрался до Белоруссии, потом пересек российскую границу. Пришел в училище — его взяли. Одна из сотрудниц стала временным опекуном, потому что тогда не знали, живы его родители или нет», — рассказала Подорожная.

Директор училища отметила, что в результате его родителей удалось найти — они «живы и здоровы».

Летние виды спорта,Никита Сазонов,
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