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54 минуты назад

Татьяна Тарасова отреагировала на бойкот украинцами турниров с участием россиян

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на запрет украинским спортсменам выступать на турнирах в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

Тарасова отреагировала на бойкот украинцами турниров с участием россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, к которым допустят российских и белорусских атлетов.

Ассоциация тенниса США официально допустила россиян до участия в US Open

«Нам какое дело, что они там придумывают? Это их (украинцев) вопрос. Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем. Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они — не мы, а мы — не они. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд. Где будут нас принимать, мы будем там участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Летние виды спорта,Татьяна Тарасова,
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