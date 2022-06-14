Тарасова отреагировала на бойкот украинцами турниров с участием россиян

«Нам какое дело, что они там придумывают? Это их (украинцев) вопрос. Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем. Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они — не мы, а мы — не они. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд. Где будут нас принимать, мы будем там участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».