Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
48 минут назад

FINA перераспределит медали россиян с ЧМ по плаванию после отстранения Лобузова

Газета.Ruиещё 2

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила, что вопрос о перераспределении наград чемпионатов мира станет повесткой конгресса организации, которая лишила медалей российские эстафетные команды с участием дисквалифицированного Артема Лобузова, сообщает «Матч ТВ».

FINA отдаст медали россиян с ЧМ другим пловцам
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

Напомним, что 11 февраля FINA дисквалифицировала Лобузова за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято на основании данных, предоставленных московской антидопинговой лабораторией (LIMS).

Российский пловец лишен золота в эстафете 4 по 200 м вольным стилем чемпионата мира 2016 года и бронзовой медали в той же дисциплине ЧМ 2014 года.

Золото ЧМ 2016 года из канадского Виндзора отойдет сборной США. Кроме дисквалифицированного Лобузова за Россию выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков.

Бронза ЧМ 2014 года из катарской Дохи достанется команде ЮАР, где кроме отстраненного россиянина стартовали Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков.

Летние виды спорта,Даниил Пасынков,Вячеслав Андрусенко,Михаил Вековищев,Михаил Довгалюк,Артем Лобузов,Александр Красных,Данила Изотов,Дмитрий Ермаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители