FINA отдаст медали россиян с ЧМ другим пловцам

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила, что вопрос о перераспределении наград чемпионатов мира станет повесткой конгресса организации, которая лишила медалей российские эстафетные команды с участием дисквалифицированного Артема Лобузова, сообщает «Матч ТВ».

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

Напомним, что 11 февраля FINA дисквалифицировала Лобузова за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято на основании данных, предоставленных московской антидопинговой лабораторией (LIMS).

Российский пловец лишен золота в эстафете 4 по 200 м вольным стилем чемпионата мира 2016 года и бронзовой медали в той же дисциплине ЧМ 2014 года.

Золото ЧМ 2016 года из канадского Виндзора отойдет сборной США. Кроме дисквалифицированного Лобузова за Россию выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков.