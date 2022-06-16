FINA отдаст медали россиян с ЧМ другим пловцам

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила, что вопрос о перераспределении наград чемпионатов мира станет повесткой конгресса организации, которая лишила медалей российские эстафетные команды с участием дисквалифицированного Артема Лобузова, сообщает «Матч ТВ».
Напомним, что 11 февраля FINA дисквалифицировала Лобузова за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято на основании данных, предоставленных московской антидопинговой лабораторией (LIMS).
Российский пловец лишен золота в эстафете 4 по 200 м вольным стилем чемпионата мира 2016 года и бронзовой медали в той же дисциплине ЧМ 2014 года.
Золото ЧМ 2016 года из канадского Виндзора отойдет сборной США. Кроме дисквалифицированного Лобузова за Россию выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков.
Бронза ЧМ 2014 года из катарской Дохи достанется команде ЮАР, где кроме отстраненного россиянина стартовали Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков.