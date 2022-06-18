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5 часов назад

Мастер-класс по художественной гимнастике, устроенный сестрами Авериными, вызвал ажиотаж в Москве

Майк Габриелян

Мастер-класс по художественной гимнастике, устроенный сестрами Авериными, вызвал ажиотаж в Москве. На мероприятие пришло около тысячи детей, сообщает РИА Новости.

Мастер-класс по гимнастике от сестер Авериных вызвал ажиотаж в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мастер-класс прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Перед началом Дина Аверина призналась, что ее удивил подобный ажиотаж:

«Не ожидали, что вас будет так много, но ничего. Главное, чтобы вы не убили друг друга», - сказала перед началом мероприятия Дина Аверина.

Ранее стало известно, что сестры Аверины хотят организовать собственное шоу, как у Алексея Немова и Светланы Хоркиной. Об этом на ПМЭФ рассказала 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,Светлана Хоркина,Алексей Немов,
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