Мастер-класс по гимнастике от сестер Авериных вызвал ажиотаж в Москве

Мастер-класс по художественной гимнастике, устроенный сестрами Авериными, вызвал ажиотаж в Москве. На мероприятие пришло около тысячи детей, сообщает РИА Новости.
Мастер-класс прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Перед началом Дина Аверина призналась, что ее удивил подобный ажиотаж:
«Не ожидали, что вас будет так много, но ничего. Главное, чтобы вы не убили друг друга», - сказала перед началом мероприятия Дина Аверина.
Ранее стало известно, что сестры Аверины хотят организовать собственное шоу, как у Алексея Немова и Светланы Хоркиной. Об этом на ПМЭФ рассказала 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина.