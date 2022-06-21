Авериным не дали выступить на чемпионате Европы. Кто же победил в отсутствие россиянок?

Без отсылок к России на церемонии награждения не обошлось.

Фото: EUROPEANGYMNASTICS.COM EUROPEANGYMNASTICS.COM

В воскресенье, 19 июня, в Тель-Авиве (Израиль) завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Турнир получился ослабленным из-за отсутствия мировых лидеров этого вида спорта – россиянок и белорусок. Правда, без отсылок к России и слов в адрес нашей страны турнир не обошёлся. Лучшей в Европе неожиданно оказалась израильтянка с русскими корнями Дарья Атаманова, а на подиум попала бывшая россиянка Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии. Что же ещё интересного было на турнире?

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Чемпионка с русскими корнями

Главной сенсацией турнира стала 16-летняя Дарья Атаманова, которая буквально ворвалась в элиту художественной гимнастики. Девушка выступает за Израиль, хотя имеет русские корни – её родители родились и жили в Томске. Помимо того, что в многоборье юная гимнастка обошла более опытных и титулованных соперниц и выиграла с отрывом в 1,400 балла от Боряны Калейн, Дарья завоевала ещё и несколько медалей в отдельных упражнениях.

На счету Атамановой три серебряные награды в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Также в активе Дарьи бронза в командном первенстве. Золото забрали болгарки, а серебро – девушки из Италии.

«Девочки пишут, что болеют за меня»

Золотые медали в отдельных упражнениях поделили болгарка Боряна Калейн (мяч и лента) и итальянка София Раффаэли (булавы и обруч). Первая, кстати, была недовольна отсутствием на чемпионате Европы россиянок.

«Я общалась с ними, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования. Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов. Поэтому я считаю, что по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно. Они не имеют отношения к ситуации, но платят за неё свою цену», – сказала Калейн в интервью «Матч ТВ».

Кстати, на подиум, помимо Атамановой, поднялась ещё одна иностранка с русскими корнями. Третьей в личных упражнениях с булавами и мячом стала представительница сборной Германии Дарья Варфоломеева из Барнаула.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике – 2022

Результаты в личных дисциплинах

Многоборье

1. Дарья Атаманова (Израиль) – 136,900;

2. Боряна Калейн (Болгария) – 135,500;

3. Стилиана Николова (Болгария) – 131,650.

Мяч

1. Боряна Калейн (Болгария) – 35,350;

2. София Раффаэли (Италия) – 34,250;

3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,750.

Лента

1. Боряна Калейн (Болгария) – 34,050;

2. Дарья Атаманова (Израиль) – 33,750;

3. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600.

Булавы

1. София Раффаэли (Италия) – 34,550;

2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,250;

3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,150.

Обруч

1. София Раффаэли (Италия) – 36,000;

2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,900;

3. Боряна Калейн (Болгария) – 33,900.

«Хотелось выступить. Без вопросов»

В групповых упражнениях в отсутствие россиянок, белорусок и после смены чемпионского состава сборной Болгарии доминировали итальянки. Девушки забрали золото и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, и с пятью обручами. Но если в первой дисциплине отрыв сборной Италии от команды Испании был огромным – 2,300 балла, то во второй итальянки выиграли у девушек из Израиля всего 0,200. Кстати, в многоборье победу одержала именно сборная Израиля, Италия стала второй, а третье место с большим отставанием от более сильных соперниц заняли гимнастки из Азербайджана.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике – 2022

Результаты в командных дисциплинах

Многоборье

1. Израиль – 69,950;

2. Италия – 69,650;

3. Азербайджан – 65,400.

Пять обручей

1. Италия – 36,650;

2. Израиль – 36,450;

3. Азербайджан – 34,750.

Три ленты и два мяча

1. Италия – 34,250;

2. Испания – 31,950;

3. Азербайджан – 31,900.

Без участия россиянок чемпионат Европы выглядел, конечно, не так ярко и насыщенно, как мог бы быть. Вероятно, наши гимнастки в большинстве своём чемпионат Европы не смотрели, ведь слишком больно и неприятно наблюдать за турниром, где ты мог быть явным претендентом на золото.