Авериным не дали выступить на чемпионате Европы. Кто же победил в отсутствие россиянок?

Без отсылок к России на церемонии награждения не обошлось.
В воскресенье, 19 июня, в Тель-Авиве (Израиль) завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Турнир получился ослабленным из-за отсутствия мировых лидеров этого вида спорта – россиянок и белорусок. Правда, без отсылок к России и слов в адрес нашей страны турнир не обошёлся. Лучшей в Европе неожиданно оказалась израильтянка с русскими корнями Дарья Атаманова, а на подиум попала бывшая россиянка Дарья Варфоломеева, выступающая за сборную Германии. Что же ещё интересного было на турнире?
Главной сенсацией турнира стала 16-летняя Дарья Атаманова, которая буквально ворвалась в элиту художественной гимнастики. Девушка выступает за Израиль, хотя имеет русские корни – её родители родились и жили в Томске. Помимо того, что в многоборье юная гимнастка обошла более опытных и титулованных соперниц и выиграла с отрывом в 1,400 балла от Боряны Калейн, Дарья завоевала ещё и несколько медалей в отдельных упражнениях.
На счету Атамановой три серебряные награды в упражнениях с обручем, булавами и лентой. Также в активе Дарьи бронза в командном первенстве. Золото забрали болгарки, а серебро – девушки из Италии.
Золотые медали в отдельных упражнениях поделили болгарка Боряна Калейн (мяч и лента) и итальянка София Раффаэли (булавы и обруч). Первая, кстати, была недовольна отсутствием на чемпионате Европы россиянок.
«Я общалась с ними, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования. Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов. Поэтому я считаю, что по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно. Они не имеют отношения к ситуации, но платят за неё свою цену», – сказала Калейн в интервью «Матч ТВ».
Кстати, на подиум, помимо Атамановой, поднялась ещё одна иностранка с русскими корнями. Третьей в личных упражнениях с булавами и мячом стала представительница сборной Германии Дарья Варфоломеева из Барнаула.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике – 2022
Результаты в личных дисциплинах
Многоборье
1. Дарья Атаманова (Израиль) – 136,900;
2. Боряна Калейн (Болгария) – 135,500;
3. Стилиана Николова (Болгария) – 131,650.
Мяч
1. Боряна Калейн (Болгария) – 35,350;
2. София Раффаэли (Италия) – 34,250;
3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,750.
Лента
1. Боряна Калейн (Болгария) – 34,050;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 33,750;
3. Ади Ася Кац (Израиль) – 32,600.
Булавы
1. София Раффаэли (Италия) – 34,550;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,250;
3. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,150.
Обруч
1. София Раффаэли (Италия) – 36,000;
2. Дарья Атаманова (Израиль) – 34,900;
3. Боряна Калейн (Болгария) – 33,900.
В групповых упражнениях в отсутствие россиянок, белорусок и после смены чемпионского состава сборной Болгарии доминировали итальянки. Девушки забрали золото и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, и с пятью обручами. Но если в первой дисциплине отрыв сборной Италии от команды Испании был огромным – 2,300 балла, то во второй итальянки выиграли у девушек из Израиля всего 0,200. Кстати, в многоборье победу одержала именно сборная Израиля, Италия стала второй, а третье место с большим отставанием от более сильных соперниц заняли гимнастки из Азербайджана.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике – 2022
Результаты в командных дисциплинах
Многоборье
1. Израиль – 69,950;
2. Италия – 69,650;
3. Азербайджан – 65,400.
Пять обручей
1. Италия – 36,650;
2. Израиль – 36,450;
3. Азербайджан – 34,750.
Три ленты и два мяча
1. Италия – 34,250;
2. Испания – 31,950;
3. Азербайджан – 31,900.
Без участия россиянок чемпионат Европы выглядел, конечно, не так ярко и насыщенно, как мог бы быть. Вероятно, наши гимнастки в большинстве своём чемпионат Европы не смотрели, ведь слишком больно и неприятно наблюдать за турниром, где ты мог быть явным претендентом на золото.
«Мы не видели выступлений на чемпионате Европы, но знаем результаты. Хотелось ли выступить там? Конечно, хотелось бы. Без вопросов», – отметила Арина Аверина. Девятикратная чемпионка Европы, между прочим.