Золотые медали российских пловцов отдали спортсменам из США

Международная федерация плавания (FINA) решила отдать медали российских спортсменов представителям США и ЮАР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

31-летний Лобузов является бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде и обладателем серебра на чемпионате мира — 2013 в эстафетах. Кроме того, он принимал участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне.