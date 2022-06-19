Золотые медали российских пловцов отдали спортсменам из США

Международная федерация плавания (FINA) решила отдать медали российских спортсменов представителям США и ЮАР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Такое решение было принято из-за дисквалификации россиянина Артема Лобузова, который был уличен в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. На ЧМ-2016 он Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков завоевали золото в эстафете 4 x 200 метров вольным стилем. Также на ЧМ-2014 Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков и Михаил Полищук удостоились бронзовых наград. Таким образом, было принято решение отдать золотые медали ЧМ-2016 американским пловцам, а бронзу отдали спортсменам из ЮАР.
31-летний Лобузов является бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде и обладателем серебра на чемпионате мира — 2013 в эстафетах. Кроме того, он принимал участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Ранее FINA признала виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года трех российских спортсменов.