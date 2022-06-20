«Слава богу»: Журова об исключении пловцов-трансгендеров из женских соревнований

Об этом (необходимости создания отдельной категории для трансгендеров - прим. ред.) я говорила первоначально. Был же большой скандал: на различных соревнованиях они (трансгендеры) начали побеждать тех, кто даже был на Олимпиаде. Стало понятно, что для них надо делать отдельный разряд, раз их стало много. Трансгендеры могут соревноваться друг с другом, но, думаю, теперь желания это делать будет меньше. Потому что с женщинами-то интереснее выигрывать, чем соревнуясь друг с другом.



Слава богу, что так случилось. И легкая атлетика должна так же сделать, и еще ряд федераций, конечно, должны сделать отдельный разряд для трансгендеров. Проблема с ними есть в единоборствах, боксе, штанге и других видах спорта.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ