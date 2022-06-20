Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

«Слава богу»: Журова об исключении пловцов-трансгендеров из женских соревнований

Семён Капранов
Светлана Журоваэксперт

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» прокомментировала планы Международной федерации плавания (FINA) ужесточить стандарты по участию трансгендеров в своих соревнованиях и создать для них отдельную категорию.

Об этом (необходимости создания отдельной категории для трансгендеров - прим. ред.) я говорила первоначально. Был же большой скандал: на различных соревнованиях они (трансгендеры) начали побеждать тех, кто даже был на Олимпиаде. Стало понятно, что для них надо делать отдельный разряд, раз их стало много. Трансгендеры могут соревноваться друг с другом, но, думаю, теперь желания это делать будет меньше. Потому что с женщинами-то интереснее выигрывать, чем соревнуясь друг с другом.

Слава богу, что так случилось. И легкая атлетика должна так же сделать, и еще ряд федераций, конечно, должны сделать отдельный разряд для трансгендеров. Проблема с ними есть в единоборствах, боксе, штанге и других видах спорта.
Светлана Журова
Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Ранее президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам сообщил о намерении организации создать открытую категорию для транс-персон. По его словам, будет учреждена рабочая группа по открытым категориям на некоторых соревнованиях FINA. Функционер подчеркнул, что федерация станет первой в мировом сообществе, кто пойдет на подобный шаг. Соответствующее решение было принято на фоне скандальных побед трансгендера Лии Томас в женских заплывах.

Летние виды спорта,Видео,Светлана Журова,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители