«Слава богу»: Журова об исключении пловцов-трансгендеров из женских соревнований

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «Рамблером» прокомментировала планы Международной федерации плавания (FINA) ужесточить стандарты по участию трансгендеров в своих соревнованиях и создать для них отдельную категорию.
Ранее президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам сообщил о намерении организации создать открытую категорию для транс-персон. По его словам, будет учреждена рабочая группа по открытым категориям на некоторых соревнованиях FINA. Функционер подчеркнул, что федерация станет первой в мировом сообществе, кто пойдет на подобный шаг. Соответствующее решение было принято на фоне скандальных побед трансгендера Лии Томас в женских заплывах.