Фигуристка Загитова о бое с Батыргазиевым: надеюсь, не закончится моей победой в первом же раунде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась ожиданиями от боя против чемпиона Игр по боксу Альберта Батыргазиева. "Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс - как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде", — цитирует Загитову РИА "Новости". Поединок состоится 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы. Батыргазиев является чемпионом по боксу в категории до 57 кг Олимпийских игр в Токио. Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой о чем стало известно в социальных сетях спортсменки. Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Ранее Ольга Бузова отреагировала на слова Дмитрия Губерниева, который приписал певице участие в боксерском поединке против Загитовой.