Гимнастка Спиридонова продала свой бизнес в Москве

«Я отдала ему много времени, сил, собрала огромную команду, но поняла, что мне хочется заниматься чем-то еще. Мне сложно находиться на одном месте, каждый день работать с одними и теми же людьми. Сейчас я начала заниматься другим делом», — сказала гимнастка.