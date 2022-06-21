Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Гимнастка Спиридонова продала свой бизнес в Москве

Елена Прошина

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова продала свой салон красоты в Москве. В интервью «РИА Новости» она объяснила свое решение желанием заняться другим делом.

Гимнастка Спиридонова продала свой бизнес в Москве
Фото: соцсетисоцсети

По словам Спиридоновой, она отдала свой салон красоты в «хорошие руки» в качестве готового бизнеса, «полностью упакованного, красивого и наполненного любовью».

«Я отдала ему много времени, сил, собрала огромную команду, но поняла, что мне хочется заниматься чем-то еще. Мне сложно находиться на одном месте, каждый день работать с одними и теми же людьми. Сейчас я начала заниматься другим делом», — сказала гимнастка.

Она отметила, что решение о продаже бизнеса далось ей тяжело, но «лучше вовремя продать, чем продолжать делать это не с таким желанием, как было изначально». Другие подробности сделки Спиридонова разглашать не стала.

Напомним, что свой салон красоты гимнастка открыла в Москве в 2021 году сразу после завершения спортивной карьеры. На данный момент Спиридонова занялась развитием бренда собственной линии одежды.

Летние виды спорта,Дарья Спиридонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители