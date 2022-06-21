Гимнастка Спиридонова продала свой бизнес в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова продала свой салон красоты в Москве. В интервью «РИА Новости» она объяснила свое решение желанием заняться другим делом.
По словам Спиридоновой, она отдала свой салон красоты в «хорошие руки» в качестве готового бизнеса, «полностью упакованного, красивого и наполненного любовью».
«Я отдала ему много времени, сил, собрала огромную команду, но поняла, что мне хочется заниматься чем-то еще. Мне сложно находиться на одном месте, каждый день работать с одними и теми же людьми. Сейчас я начала заниматься другим делом», — сказала гимнастка.
Она отметила, что решение о продаже бизнеса далось ей тяжело, но «лучше вовремя продать, чем продолжать делать это не с таким желанием, как было изначально». Другие подробности сделки Спиридонова разглашать не стала.
Напомним, что свой салон красоты гимнастка открыла в Москве в 2021 году сразу после завершения спортивной карьеры. На данный момент Спиридонова занялась развитием бренда собственной линии одежды.