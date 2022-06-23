Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

«Она не дышала». Драматичная история на ЧМ-2022 – там еле спасли тонущую синхронистку

Чемпионат.com

Спасатели не среагировали вовремя. Но всё закончилось хорошо.

«Она не дышала». Драматический эпизод на ЧМ-2022
Фото: DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGESDEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2022 в Будапеште много ярких событий: там чуть ли не каждый день ставятся мировые рекорды, 15-летняя пловчиха и 17-летний пловец разрывают опытных соперников, но главная драма всего турнира однозначно случилась в синхронном плавании.

Видео дня

Легендарная испанская синхронистка Андреа Фуэнтес, которая сейчас работает тренером сборной США, спасла от смерти свою подопечную Аниту Альварес. После завершения своей произвольной программы в соревнованиях солисток спортсменка потеряла сознание и пошла ко дну.

Но этого почти никто не понял и не увидел. А те, кто увидели – растерялись.

Альварес безжизненно опускалась ко дну, и только Фуэнтес поняла, что всё может обернуться трагедией. Прямо в одежде она бросилась спасать девушку и сама вытащила её на поверхность. Только после этого подоспели спасатели.

«Я побежала, словно это был финал олимпийской стометровки, и прыгнула в воду, потому что спасатели этого не делали! А ведь я кричала им – что-то не так, нужно прыгать за Анитой. Но то ли они не услышали меня, то ли не поняли», – рассказала Фуэнтес.

Выдающаяся синхронистка, чемпионка мира 2009 года и четырёхкратный призёр Олимпийских игр, нырнула за Альварес, пока остальные соображали, что делать. Мгновенная реакция Фуэнтес спасла американской спортсменке жизнь.

«Она не дышала, и я очень сильно испугалась, — призналась Андреа. – Причиной обморока стало слишком большое напряжение во время программы. Когда мы вытащили Аниту, у неё была вода в лёгких, но сейчас, слава богу, всё в порядке».

Альварес на своём третьем в карьере чемпионате мира была нацелена завоевать медаль. Она осталась без награды, но теперь может праздновать свой второй день рождения.

DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES

Интересно, что американская спортсменка намерена участвовать в произвольной программе в соревнованиях групп, но только после тщательного обследования. Кажется, лучше врачам чётко сказать Аните, что делать этого не стоит. Ведь у неё уже были подобные случаи в карьере. В прошлом году она упала в обморок в Барселоне во время исполнения программы на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио, а ранее теряла сознание не на соревнованиях, а в обычной жизни.

Летние виды спорта,Андреа Фуэнтес,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители