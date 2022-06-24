Двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике Екатерина Катина получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил тренер спортсменки Петр Кальмин.
«Екатерина диcквалифицирована на четыре года, и она точно не вернетcя в cпорт поcле окончания диcквалификации. Катина переcтала тренироватьcя cразу поcле cвоего отcтранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию — вcе давно поняли, что это беcполезно. Ее диcквалифицировали на оcновании какого-то cпиcка по абcолютно надуманным вещам», — приводит слова специалиста ТАСС.
Также Кальмин добавил, что считает наказание несправедливым и безосновательным. По его словам, спортсменка сначала очень переживала, но потом смирилась, так как у нее нет никакой возможности доказать свою правоту.
Срок дисквалификации Катиной, выступавшей в весовой категории до 76 кг, завершится 13 апреля 2025 года.
Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов 20 раз сдавал допинг-пробы в течение 65 дней перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане.