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1 час назад

Двукратную чемпионку России по тяжелой атлетике дисквалифицировали на четыре года за допинг

Газета.Ru

Двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике Екатерина Катина получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил тренер спортсменки Петр Кальмин.

Двукратная чемпионка России дисквалифицирована за допинг
Фото: EleikoEleiko

«Екатерина диcквалифицирована на четыре года, и она точно не вернетcя в cпорт поcле окончания диcквалификации. Катина переcтала тренироватьcя cразу поcле cвоего отcтранения. Не думаю, что она будет подавать апелляцию — вcе давно поняли, что это беcполезно. Ее диcквалифицировали на оcновании какого-то cпиcка по абcолютно надуманным вещам», — приводит слова специалиста ТАСС.

Также Кальмин добавил, что считает наказание несправедливым и безосновательным. По его словам, спортсменка сначала очень переживала, но потом смирилась, так как у нее нет никакой возможности доказать свою правоту.

Срок дисквалификации Катиной, выступавшей в весовой категории до 76 кг, завершится 13 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов 20 раз сдавал допинг-пробы в течение 65 дней перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане.

Летние виды спорта,Александр Большунов,
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