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1 час назад

Российская дзюдоистка Бадурова завоевала бронзу на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе

Чемпионат.comиещё 1

Российская дзюдоистка Камила Бадурова завоевала бронзовую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Дзюдоистка Бадурова завоевала бронзу на турнире «Большого шлема»
Фото: ЦСКАЦСКА

В схватке за третье место в весовой категории до 63 кг Бадурова победила представительницу Израиля Керем Примо.

Камиле Бадуровой 26 лет, она мастер спорта России. Дзюдоистка является бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года. Также Бадурова — призёр летней Универсиады 2019 года в Наполи в личном и командном зачётах.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

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