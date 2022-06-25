Дзюдоистка Бадурова завоевала бронзу на турнире «Большого шлема»

Российская дзюдоистка Камила Бадурова завоевала бронзовую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

Фото: ЦСКА ЦСКА

В схватке за третье место в весовой категории до 63 кг Бадурова победила представительницу Израиля Керем Примо.

Камиле Бадуровой 26 лет, она мастер спорта России. Дзюдоистка является бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года. Также Бадурова — призёр летней Универсиады 2019 года в Наполи в личном и командном зачётах.