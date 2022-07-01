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25 минут назад

Австралия ввела санкции против Кабаевой и главы Минсельхоза Патрушева

Газета.Ru

Австралия ввела санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой
Фото: Газета.руГазета.ру

Также санкции затронули министра транспорта Виталия Савельева, главу министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова и других российских чиновников и бизнесменов.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении восьми российских телеведущих, а также ряда государственных служащих, среди них — гендиректор RT Алексей Николов и врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Также меры коснулись гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, главы «Газпром-медиа» Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева. В санкционном списке также оказались военных корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Из госслужащих под санкции попали также первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский.

Летние виды спорта,Александр Коц,Юрий Шамалов,Алексей Николов,Александр Чуприян,Евгений Поддубный,Николай Богдановский,Сергей Брилев,Ирек Файзуллин,Виталий Савельев,Сергей Королев,Михаил Леонтьев,Дмитрий Патрушев,Дмитрий Киселев,Александр Жаров,НПФ "Газфонд",Госстрой России,МЧС России,Генштаб,Газпром-медиа,ФСБ,
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