Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Австралия ввела санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.
Также санкции затронули министра транспорта Виталия Савельева, главу министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова и других российских чиновников и бизнесменов.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении восьми российских телеведущих, а также ряда государственных служащих, среди них — гендиректор RT Алексей Николов и врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Также меры коснулись гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, главы «Газпром-медиа» Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева. В санкционном списке также оказались военных корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.
Из госслужащих под санкции попали также первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский.