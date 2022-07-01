Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Австралия ввела санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.