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1 час назад

Российский велогонщик Власов занял шестое место на восьмом этапе "Тур де Франс"

ТАССиещё 1

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял шестое место на восьмом этапе престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс". Заезд прошел в субботу.

Власов занял шестое место на восьмом этапе "Тур де Франс"
Фото: EPAEPA

Власов на "Тур де Франс" выступает под нейтральным флагом после решения Международного союза велосипедистов (UCI) из-за ситуации на Украине.

Победителем этапа стал бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma, преодолевший дистанцию 186,3 км за 4 часа 13 минут 6 секунд. Вторым финишировал австралиец Майкл Мэттьюс из команды Team BikeExchange - Jayco, третьим - словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates. Следующий этап пройдет в воскресенье, велогонщики преодолеют дистанцию 192,9 км.

В общем зачете лидирует Погачар с результатом 28 часов 56 минут 16 секунд, на втором месте идет датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma ("Джамбо-висма") с отставанием 39 секунд. Тройку лидеров замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отстающий от лидера на 1 минуту 14 секунд. Власов в общем зачете идет на 12-м месте с отставанием 2 минуты 45 секунд.

"Тур де Франс" проходит в 109-й раз, общая длина маршрута многодневки составляет 3 328 км. Всего гонка включает 21 этап, в этом году путь проложен по территориям Дании, Бельгии, Швейцарии и Франции. Финиш состоится 24 июля в Париже на Елисейских Полях. Победителем двух прошлых гонок является Погачар.

Летние виды спорта,Майкл Мэттьюс,Александр Власов,
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