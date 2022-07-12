В России отреагировали на заявление о «маловероятном» участии страны в ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов ответил на высказывания члена Международного Олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который заявил, что российские спортсмены имеют немного шансов, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года.

«Интересный посыл. Крейг Риди обусловливает это тем, что наши спортсмены не смогут пройти квалификацию. С другой стороны, они рекомендуют федерациям по видам спорта не допускать наших спортсменов. Какой-то абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда, в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.

Международный олимпийский комитет уже сейчас чётко обозначает свою позицию: на Игры в Париже россиян пускать не будут.

С учётом сложной политической ситуации российским спортсменам пока остаётся лишь надеяться, что их вернут в международные турниры и позволят им выступить на Олимпиаде-2024. Однако недавнее выступление одного из самых авторитетных и влиятельных членов МОК, бывшего руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди чётко показывает, что нашим атлетам путь на Игры в Париже осознанно закрывают.

Когда легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов говорил о том, что Россию не пустят на Игры в Париж, а депутат Госдумы Роман Терюшков заявлял, что в ближайшие 10 лет российским спортсменам придётся соревноваться между собой, это воспринималось обыденно – мало ли кто чего говорит.

Но сейчас про ничтожно малую вероятность участия спортсменов из России на ближайшей летней Олимпиаде сказал крупный спортивный чиновник из МОК, который вместе со своими коллегами и будет принимать решение. И после его слов понятно, что всё будет сделано так, чтобы россияне остались вне Игр-2024, причём по такой причине, которую и оспорить невозможно.

«За два года до Игр-2024 возникла проблема – начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Федерации действуют по чёткой инструкции, согласно которой не приглашают россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта (велоспорт, дзюдо, теннис), которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен», – сказал Риди.

В конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине. За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды чётко дал понять, что отзыва этой рекомендации не будет. Соответственно, наши спортсмены не будут участвовать ни в личных, ни в командных турнирах, позволяющих квалифицироваться на Олимпийские игры.

Давайте разберём ситуацию на примере женского гандбола, в котором сборная России всегда один из главных фаворитов. Отбор на Олимпиаду в Париж начался ещё в прошлом году, когда стартовал квалификационный турнир к чемпионату Европы – 2022. Сборная России попала в одну группу с командами Швейцарии, Литвы и Польши. Проходная группа для наших девушек.

Осенью 2021 года россиянки уверенно разобрались со швейцарками и литовками. Но запланированные на март 2022 года игры со сборной Польши не состоялись. Сборная России была отстранена от участия в турнире, в оставшихся четырёх матчах нашей команде присудили технические поражения 0:10.

В финальной части чемпионата Европы в ноябре сборная России не сыграет. А с континентального турнира идёт отбор в Париж – чемпион Европы проходит напрямую. То же касается и чемпионата мира – 2023, на который ещё нужно отобраться через квалификацию, к которой сборная России на данный момент опять же не допущена, как и ко всем остальным турнирам.

Вот и получается, что, даже если сборную России по гандболу вернут в мировой спорт в 2023-м, шансов отобраться в Париж у неё не будет. Всё то же самое и в других видах спорта вне зависимости от того, командный это вид или личный.

С командными всё просто – не прошли квалификацию, и всё, остальные же в это время бились за олимпийские путёвки, и менять правила отбора никто уже не будет. С личными видами шансов чуть больше, но всё упирается в статус. Пока российские спортсмены могут выступать только в качестве нейтральных в дзюдо, теннисе, велоспорте. И то с определёнными ограничениями: на августовский чемпионат Европы по велотреку в Мюнхене не пустили даже российских нейтралов. А этот турнир – отбор к Олимпиаде-2024.

Но вообще ситуация ещё хуже. Даже если предположить, что остальные международные федерации последуют примеру дзюдо, тенниса и велоспорта и будут допускать россиян в нейтральном статусе, это совершенно не гарантирует попадания в Париж даже при условии выполненных нормативов.

Раз статус нейтральный, то для участия в Олимпиаде нужно будет персональное приглашение от МОК. Всё это уже было перед Играми-2018 в Пхёнчхане, когда многие российские спортсмены такого приглашения так и не дождались без объяснения причин. Сейчас всё будет гораздо жёстче. Шансов на выступление в Париже объективно нет. Пожалуй, единственный обходной манёвр – смена спортивного гражданства. Но этот путь доступен далеко не для всех.

В целом же ближайшая перспектива для российских спортсменов – участие в Спартакиаде, где, вероятно, будут представлены все олимпийские виды спорта. За призовые места спортсмены и тренеры будут получать звания и награды. Ну и финансовые поощрения. От этих соревнований Россию точно не отстранят.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев ответил на реплику члена Международного Олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди. Функционер заявил, что российские спортсмены имеют немного шансов, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года.

«Квалификационный сезон проходит буквально за полгода или за год до начала Олимпийских игр. Высказывание Риди носит характер высказывания человека, который находится в МОК, но не имеет права высказываться от имени всей организации. Давайте подождем, что скажет Томас Бах. Мне кажется, шансы на участие у нас есть. Нужно проводить необходимые действия, чтобы эти шансы стали увереннее», — приводит слова Балахничева «Спорт-Экспресс».

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета Крэйг Риди навязывает обществу и международным спортивным федерациям идею о неучастии россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее Риди предположил, что общественное мнение будет склоняться к отстранению спортсменов из России и Белоруссии от Олимпиады в Париже. По его словам, в настоящее время нет четкого понимания, как добиться представительства российских и белорусских атлетов в олимпийских квалификационных соревнованиях.

"К сожалению, это мнение [о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде] формируется. Вполне ответственно заявляю, что это неправда, - сказал Мамиашвили. - Но общественным организациям, свободным от влияния извне, это навязывается. Поэтому, к сожалению, готов признать, что формирование этой позиции является беспрецедентным давлением на международные федерации".

"Олимпийский отбор в борьбе начнется с чемпионатом мира 2023 года, он планировался в Красноярске, и пока все в режиме ожидания, - напомнил Мамиашвили. - Но какой может быть отбор, если будет отсутствовать лучшая команда мира? Лес рубят, щепки летят".

Ранее в Красноярске планировали провести чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года, однако соревнования были перенесены в Белград (Сербия) в связи с санкциями в отношении российского спорта.

Российские легкоатлеты смогут отбираться на Игры в Париже до конца июня 2024 года и будут допущены до участия в них в случае, если олимпийской сборной России разрешат выступить на главном турнире четырехлетия. Об этом ТАСС сообщила во вторник исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Система отбора на легкоатлетический олимпийский турнир в Париже будет утверждена на ближайшем заседании совета World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций], - сказала Привалова. - Я не думаю, что она будет кардинально отличаться от предыдущей. Самое главное - выполнить олимпийские квалификационные нормативы. И эту задачу все легкоатлеты, включая россиян, будут пробовать решить начиная со следующего года и до конца июня 2024-го".

Квалификационный отбор на Игры в Париже для бегунов на 10 000 метров, марафонцев, ходоков, многоборцев и в эстафетном беге должен стартовать 1 января 2023 года. С 1 июля 2023 года начнется отбор для представителей остальных олимпийских легкоатлетических дисциплин.

"Если ВФЛА вернет себе членство в World Athletics, то возможность отбора на Игры-2024 через российские старты получат те же ходоки, которые в условиях отстранения пока могут выполнить олимпийский норматив только на зарубежных турнирах, - продолжила собеседница ТАСС. - Я очень хочу, чтобы в Париже российская легкая атлетика спустя 12 лет была представлена полным составом, однако участие в этих Играх спортсменов из России до сих пор находится под вопросом".

Последний раз российские легкоатлеты выступали в полном составе на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне. На Играх-2016 из-за приостановки членства ВФЛА в международной федерации от России выступала только прыгунья в длину Дарья Клишина, на Олимпиаде в Токио в заявку команды Олимпийского комитета России было включено десять представителей легкой атлетики.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Федерация гандбола России (ФГР) продолжает верить в то, что национальные команды будут допущены до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гандбола. Об этом ТАСС во вторник рассказал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

"Сейчас о допуске или недопуске до Олимпиады думают все наши федерации. Конкретного ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет ни у кого по определенным причинам: никто не знает, когда российский спорт допустят до международных соревнований. Есть прецедент в Международной федерации дзюдо, которая допустила наших спортсменов. Возможно, появятся и другие аналогичные случаи, но каждая федерация со своей стороны надеется на положительный исход", - сказал Воронин.



"Наша федерация тоже надеется, и спортсмены, и болельщики, для России это важно. Что касается общения с международной федерацией, как у нас уже говорил юридический отдел, наши апелляции были отклонены. Свежих новостей по общению с международной федерацией у нас нет", - добавил он.

Для российских пловцов остается возможной квалификация на Олимпиаду-2024 в Париже, считает президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В плавании спортсмены отбираются согласно выполненным нормативам на внутренних соревнованиях. Отбор в эстафеты идет на чемпионате мира, который состоится в 2023 году в японской Фукуоке.

— Согласно нашей системе отбора, дорога на Олимпийские игры в Париже для нас пока не закрыта. К тому же в календаре есть чемпионат мира, который будет в Фукуоке — там планируется отбор в эстафетах, — сказал Сальников «Матч ТВ».

— А по открытой воде? Механизм тот же? Обычно чемпионат мира и Кубок Европы, последний — в год Олимпиады?

— Обычно это так. Так что, как уже сказал, для нас эта дверь еще не закрыта.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался о ситуации на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Если говорить о классическом волейболе, то система отбора такова, что даже если нас допустят за неделю до Олимпиады, то мы пройдем. У нас достаточно высокий рейтинг у сборных.



В пляжном волейболе более серьезная проблема, потому что уже сейчас начался олимпийский отбор. Все турниры учитываются, на которых наши ребята не участвуют. Мы работаем над тем, чтобы заморозить результаты на текущих позициях и потом смотреть, как будут развиваться события», – сказал Яременко.

Тренеры сборных команд России по велоспорту рассказали «Матч ТВ», что при существующей системе отбора у россиян есть шанс квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

— У нас даже пока не утверждена система отбора по фристайлу, но и для них, и для ВМХ-рейса отбор заканчивается в 2024 году. Отслеживаем ситуацию. Надежда есть всегда, — сказал главный тренер сборной России по ВМХ Павел Костюков.

— Посмотрел новую систему отбора. Наш рейтинг открывается в октябре этого года. У нас есть гонщики, выступающие в профессиональных командах. Александр Власов и та же Тамара Дронова, которые набирают очки. Так что возможность квалифицироваться будет, рейтинг закрывается в конце октября 2023-го, — отметил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал, что утвержденная система отбора позволяет трековикам надеяться на выступление в Париже.

— У нас есть время для решения всех задач в случае допуска в следующем году. Последний квалификационный чемпионат мира будет в 2023-м, — резюмировал он.

Квалификационный рейтинг в маунтинбайке закрывается 28 мая 2024 года.

Российские велогонщики могут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях в случае индивидуальной заявки или если выступают в составе профессиональной команды, зарегистрированной не под флагом России или Белоруссии.

Министр спорта Олег Матыцин считает, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что эта изоляция будет долго. Международные федерации понимают, что, убрав российский спорт с международной арены, фактически они стреляют в собственные ноги», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, в это время возможностей будут переформатированы внутренние соревнования.