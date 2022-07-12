Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+33° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

В МОК отреагировали на слова Риди о низких шансах россиян и белорусов на участие в ОИ-2024

Елена Прошина

Слова экс-главы Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди о «маловероятном» участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года являются его личным мнением. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

В МОК отреагировали на слова экс-главы WADA о неучастии россиян в ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в МОК отметили, что позиция организации в отношении антироссийских санкций и защитных мер после начала Россией спецоперации на Украине остается неизменной.

Ранее в интервью The Guardian Риди заявил, что российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут принять участие в ОИ-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, из-за рекомендаций от Международного олимпийского комитета об их недопуске до турниров. Единственными исключениями, по словам экс-главы WADA, могут стать дзюдо, теннис и велоспорт, поскольку их федерации изначально не придерживались рекомендаций МОК.

Летние виды спорта,Крейг Риди,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители