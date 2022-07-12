В МОК отреагировали на слова экс-главы WADA о неучастии россиян в ОИ-2024

Слова экс-главы Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди о «маловероятном» участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года являются его личным мнением. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в МОК отметили, что позиция организации в отношении антироссийских санкций и защитных мер после начала Россией спецоперации на Украине остается неизменной.