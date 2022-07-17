Филипсен выиграл 15-й этап "Тур де Франс"

Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс". Заезд прошел в воскресенье.

Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Филипсен преодолел дистанцию 202,5 км за 4 часа 27 минут 27 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma, третьим - датчанин Мадс Педерсен из Trek-Segafredo. Следующий этап пройдет во вторник, гонщики преодолеют дистанцию 178,5 км.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 16-е место. На "Тур де Франс" спортсмен выступает под нейтральным флагом после решения Международного союза велосипедистов (UCI) из-за ситуации на Украине.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma с результатом 59 часов 58 минут 28 секунд. На втором месте идет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates с отставанием 2 минуты 22 секунды. Тройку лидеров замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отстающий от лидера на 2 минуты 43 секунды. Власов в общем зачете располагается на 11-й позиции, отставание от Вингегора составляет 10 минут 32 секунды.